Getuigen ernstige mishandeling Sliedrecht gezocht

Sliedrecht - Een 54-jarige man uit Sliedrecht is maandagmiddag 2 juli ernstig mishandeld, omdat hij niet opzij ging voor een fietser op het trottoir van de Thorbeckelaan in Sliedrecht. De man is zeer slecht ter been en kon door zijn lichamelijke beperkingen niet opzij stappen. Dit moest hij met klappen en schoppen bekopen.