Uitschuifbare wapenstok in gebruik

Op dit moment heeft elke agent een korte wapenstok. In de praktijk bleek die echter niet altijd het gewenste effect te hebben. Zo was de wapenstok onvoldoende effectief en was de lengte te kort om relschoppers mee op afstand te houden.

In een pilot testte de politie van Deventer en Zwolle de uitschuifbare wapenstok. Uit de evaluatie blijkt dat die een betere repressieve werking heeft. Daarnaast wees de pilot ook uit dat het trekken, uitschuiven en dreigen van de wapenstok preventiever werkt dan het trekken en dreigen met de korte wapenstok.