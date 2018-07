Werkbeleving politiemedewerkers onder de loep

Zo onderging basisteam Haringvliet een flinke verandering naar aanleiding van het onderzoek. ‘We kwamen niet best uit de medewerkersmonitor’, vertelt teamchef Annet de Jonge. ‘Dat zag je alleen al aan ons ziekteverzuimpercentage: 9,6 procent. Ons nieuwe robuuste basisteam Haringvliet was los zand.’

Invoering van het vernieuwend werken gaf haar en haar collega-teamchef weer grip op hun team, vertelt ze. ‘Medewerkers kregen de gelegenheid mee te denken over hoe we de burger weer centraal konden stellen in ons werk. En daarbij stonden mensen op waarvan we dat nooit hadden verwacht.’

Het basisteam vormde bijna uit zichzelf vier kleine regionale ploegen en ging daarnaast onder andere ook zelf roosteren. De Jonge: ‘Ze enthousiasmeerden elkaar. We zagen hoe het geklaag en de matheid vervaagden. En ook het ziekteverzuim daalde sterk: in mei zaten we op een verzuimpercentage van 3,6 procent.’

Lees de rapportage van de medewerkersmonitor van groep 4