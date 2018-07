Brand in politiebureau Klazienaveen

Momenteel mag het pand niet betreden worden ivm de hitte. Er zijn geen gewonden gevallen en alle agenten waren op tijd uit het bureau. De oorzaak is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Tot nader order is het bureau gesloten. Er wordt zo snel mogelijk voor een oplossing gezorgd. Wanneer u contact wilt met de politie kunt u uiteraard contact opnemen met 0900-8844. Bij spoed belt u 112. Of bezoekt u een van de dichtstbijzijnde politiebureaus.