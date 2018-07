’s Heerenberg Vrouw overlijdt na auto te water

De auto is door onbekende reden van de weg geraakt en in het water terecht gekomen. Verschillende omstanders hebben de bestuurster uit het water gehaald en meteen met reanimatie gestart. De ambulance heeft vervolgens de reanimatie overgenomen maar dat mocht helaas niet meer baten. De brandweer is ter plaatse gekomen om het voertuig uit het water te halen. De weg is tijdelijk afgesloten geweest in verband met het onderzoek.

2018296943 SP