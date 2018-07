Mannen vallen vrouwen lastig in centrum Deventer: politie zoekt getuigen

Tussen 01.00 en 02.00 uur werden vier vrouwen lastig gevallen tussen het Boreelplein en de Handelskade in Deventer. Zij belden de politie en op het moment dat de politie met de vrouwen in gesprek was, werden zo’n honderd meter verderop twee andere vrouwen door hetzelfde groepje jongens aangesproken en omsingeld.

Die twee vrouwen fietsten later langs de agenten en er is even contact geweest tussen de agenten en de vrouwen op de fiets. De politie heeft nog een aantal vragen aan deze vrouwen en wil daarom graag nog een keer in contact met hen komen.