Eibergen Man aangehouden op verdenking handel in drugs

Enkele maanden geleden startte de recherche van politie Eenheid Oost-Nederland een onderzoek naar de verdachte. De man stond in verband met meerdere meldingen/verdachte situaties welke in verband staan met de handel in (hard)drugs. Dit leidde tot een langlopend onderzoek, dat nog niet is afgerond. Er was voldoende informatie om over te gaan tot een huiszoeking waar de verdachte in de woning is aangehouden. Hierbij zijn meerdere druggerelateerde goederen en drugs aangetroffen. De politie sluit niet uit dat er nog meerdere aanhoudingen worden gedaan in dit onderzoek.

2017312032 SP