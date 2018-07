Auto’s in brand gestoken, politie zoekt getuigen

De politie is direct een onderzoek gestart. Dit bestaat uit sporenonderzoek door de forensische opsporing en een buurtonderzoek. Ook worden eventuele camerabeelden opgevraagd. De recherche komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien dat in verband kan worden gebracht met de brandstichting. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44. Of geef uw informatie anoniem door aan M. via 0800-7000 of www.meldmisdaad.nl.