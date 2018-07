Onderzoek na poging overval

Woensdagochtend rond 11.25 uur kwam bij de politiemeldkamer de melding binnen van een overval. Een motorscooter met hierop drie mannen bleken voor de winkel gestopt te zijn en twee vermomde mannen kwamen met een groot soort ‘laken’ de winkel in. De eigenaar van de zaak vertrouwde het niet en kwam de mannen tegemoet met een hockeystick, waarna het tweetal de winkel uit vluchtten. De mannen sprongen bij de bestuurder van de motorscooter achterop en zij verdwenen met zijn drieën op deze motorscooter richting de brug naar Halfweg. Uit onder andere buurtonderzoek is gebleken dat zij hierna vermoedelijk in de richting van Amsterdam zijn weggereden.

Recherche-onderzoek

Rechercheurs van het overvallenteam onderzoeken deze poging overval en zijn nog op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben voorafgaand aan deze poging overval of juist erná. Direct na de melding van deze poging overval is door de politie uitgekeken naar het drietal op de scooter, ook door de politie Amsterdam. Het drietal werd echter niet meer aangetroffen. Buurtonderzoek is gehouden en een aantal getuigen zijn door de politie gesproken en camerabeelden zijn veilig gesteld. De recherche is echter nog op zoek naar mensen die mogelijk nog extra informatie hebben.

Getuigenoproep

Heeft u in Zwanenburg of tussen Halfweg en Amsterdam woensdagochtend rond 11.20 en 12.00 uur een motorscooter zien rijden met hierop drie personen? Heeft u iets anders gezien dat te maken kan hebben met deze poging overval in Zwanenburg of omgeving?

Meldt u het dan s.v.p. bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via een contactformulier hieronder aan dit bericht.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000

2018126264