Piepjonge verdachten vast voor openlijke geweldpleging en straatroven

Een van de verdachten bleek op een gestolen fiets te rijden, die was buit gemaakt bij een straatroof een dag eerder in het Zuiderpark. Een andere verdachte had een telefoon op zak, die eerder die dag in Barendrecht was meegenomen na een gewelddadige beroving van drie jonge jongens. Het onderzoek richt zich nu behalve de openlijke geweldpleging in het Zuiderpark, ook op de twee straatroven, in het Zuiderpark en Barendrecht. Van de vijf verdachten zitten er nog twee vast.