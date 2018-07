Specifieke getuigen Dordtse mishandeling gezocht

Een 28-jarige Dordtenaar kreeg vrijdag 22 juni ’s avonds meerdere klappen op het hoofd van een drietal jongens. Media berichtten uitgebreid over de mishandeling omdat deze vanuit homohaat zou hebben plaatsgevonden. De man deed aangifte en een onderzoek naar de mishandeling startte. Daarvoor zijn camerabeelden bekeken en is met getuigen gesproken.



Op de beelden is een viertal jongeren te zien, drie jongen en een meisje, die die vrijdag tussen 22.00 en 23.00 uur ’s avonds in een sushirestaurant aan een tafeltje aan het raam zitten. Mogelijk hebben zij de mishandeling gezien. De politie zou graag met dit viertal in contact komen.

Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844 of door informatie achter te laten op onderstaand tipformulier.

De foto bij dit bericht is een stockfoto.