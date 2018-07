Auto rijdt van de stoep, agenten doen drugsvondst

Agenten controleerden vervolgens de auto en de bestuurder die inmiddels ter plaatse was. Toen bleek dat deze 27-jarige man uit Breda geen geldig rijbewijs had. Ook had hij in zijn auto verschillende soorten hard- en softdrugs liggen. (o.a. anabole steroïden, viagra, diazepam, speed, xtc, hasj en GHB) De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

De auto, die niet op naam stond van de Bredanaar, is door de politie in beslag genomen. De Officier van Justitie bepaalt wat daarmee gaat gebeuren. De man zal verder gehoord worden over de overtredingen die hij beging.