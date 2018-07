Cocaïne in beslag genomen bij controle

De auto is door de agenten aan de kant gezet en de bestuurder is gecontroleerd. Omdat de bestuurder (18 jaar uit Bergen op Zoom) al eerder in aanraking was geweest met de politie in verband met verdovende middelen, zochten de agenten ook even in de auto. Er werd een zakje met 39 verpakkingen met, mogelijk, cocaïne aangetroffen. De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.