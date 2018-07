Kapellenaar aangehouden wegens bedreiging met (nep)vuurwapen

De verdachte zou een schuur of woning ingelopen zijn. Omdat sprake was van een vuurwapen hebben de ter plaatse geroepen agenten extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Zij trokken hun zware kogelwerende vesten aan en de straat werd afgezet. Op een gegeven moment kwam de verdachte in beeld en is hij aangehouden door de aanwezige politiemensen. Het AT en de politiehelikopter zijn niet ter plaatse geweest.

De 18-jarige jongen is na zijn aanhouding overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij door rechercheurs wordt verhoord. Er is na de aanhouding een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Dat wordt onderzocht op echtheid, mogelijk gaat het om een nep vuurwapen.