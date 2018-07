Verdachte huiselijk geweld vlucht sloot in

Op woensdag 4 juli 2018 om 18.00 uur kwam een melding bij het Operationeel Centrum binnen van een huiselijk geweld. In een woning in het werkgebied van basisteam Dongemond zou de zoon des huizes door het lint gaan en zijn moeder bedreigd hebben. Verschillende politie-eenheden werden die kant op gestuurd. Voordat de eerste politieauto daar aankwam was de verdachte al weg. De aangifte werd opgenomen van bedreiging en vernieling en er werd een zoektocht gestart naar de zoon. Een agent zag de verdachte bij een basisschool in de wijk zitten. Er ontstond een worsteling en de verdachte vluchtte. Na een achtervolging waarbij de verdachte wegrende en de agent hem op de fiets achterna reed kwamen beide ten val. Onderwijl had de agent pepperspray gebruikt wat geen effect had. De verdachte belandde in een sloot. De agent raakte lichtgewond. Toegesnelde collega’s sommeerden de verdachte uit het water te komen. De komst van een hondengeleider met hond hielp daarbij. De 19-jarige verdachte is naar het bureau gebracht waar hij is ingesloten. In de loop van donderdag is hij weer in vrijheid gesteld. Er zal een proces-verbaal worden opgemaakt en hulpverleningsinstanties zijn op de hoogte gebracht. Hij heeft een tijdelijk huisverbod opgelegd gekregen onder andere om rust te creëren voor de rest van zijn gezin. Meer over tijdelijk huisverbod https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/huisverbod.