Woninginbrekers aangehouden

Meerdere politie-eenheden zijn met spoed naar de Hogeweg gereden. Een agent posteerde zich voor de woning waar de inbraak gaande zou zijn. Twee mannen openden vervolgens de voordeur en wilden naar buiten stappen. Toen zij zagen dat er politie stond deden ze de deur snel weer dicht. Even later kwamen ze door het raam echter weer naar buiten. Een van de mannen raakte in gevecht met een agent, maar hij kon al snel ontzet worden door zijn collega’s. De agent raakte echter wel lichtgewond door de vechtpartij. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex. Deze man is 29 jaar en komt uit Den Haag.

De andere man, een 21-jarige Hagenaar, probeerde te vluchten, maar werd in de Bazelstraat aangehouden. Hij is ook aangehouden en naar het politiecellencomplex overgebracht.