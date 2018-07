Auto’s en luxe goederen in beslag genomen wegens onverklaarbaar vermogen

De man stond al geruime tijd op de radar van de politie omdat hij op wel erg grote voet leek te leven. In een gezamenlijk onderzoek met de Belastingdienst bleek dat zijn officiële inkomsten daarvoor echter geen enkele aanleiding gaven. Het vermoeden is dat hij dit mogelijk financiert met geld dat hij door criminele activiteiten heeft verkregen. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan. Donderdag startten we in de vroege ochtend in en om de woning van de man een onderzoek, waarna diverse goederen zijn meegenomen.