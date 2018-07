Gestolen speedboot teruggevonden

Naar aanleiding van de diefstal was door de Belgische politie een aandachtsvestiging afgegeven voor het vaartuig aan het Euregionaal Politie Informatie en Coöperatie Centrum (EPICC). Door deze grensoverschrijdende samenwerking wordt deze politiele informatie breed gedeeld binnen politiediensten in de gehele Euregio. Het vaartuig viel de Heerlense agenten op, zij vertrouwden het niet en hebben zodoende het vaartuig in beslag genomen. De medewerkers van de Landelijke Eenheid Dienst Infra hebben vervolgens een nader onderzoek ingesteld aan het vaartuig en daarbij is naar voren gekomen dat het aangetroffen vaartuig de gestolen speedboot uit Kinrooi betrof. De persoon die aangaf eigenaar te zijn is aangehouden.