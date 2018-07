Getuigen gezocht van overval pakketbezorgster

De politie heeft direct via Burgernet een melding gedaan aan deelnemers om uit te kijken naar de verdachten. Het gaat om een licht getinte bestuurder die een lichtblauw petje droeg en reed in een Volkswagen met een donkerblauw / zwartachtige kleur. Mogelijk in combinatie met witkleurige auto.

Getuigen die informatie hebben over deze zaak of meer kunnen vertellen over de gezochte verdachten worden vriendelijk gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0900 – 88 44 of indien gewenst geheel anoniem via 0800-7000. Of digitaal via het onderstaande tipformulier.