Identiteit overleden slachtoffer Het Oosterveld bekend

De politie wil graag iedereen spreken die over informatie beschikt over dit misdrijf, de overleden man of de mogelijke aanleiding van zijn overlijden. Heeft u bijvoorbeeld onlangs nog contact gehad met de man of beschikt u over andere informatie die het onderzoek kan helpen? Meld u zich dan bij de politie. U kunt bellen met 0900-8844 of het digitaal meldformulier op deze site gebruiken. Ook kunt u een persoonlijk bericht versturen op de facebookpagina van Politie Enschede. U kunt ook anoniem een melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

(2018294638/hk)