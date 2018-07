Zorgmanager verzorgingstehuis aangehouden voor diefstallen van bejaarden

De verdachte werkte de afgelopen jaren in verzorgingstehuizen in Tilburg, Zwijndrecht en Rotterdam. Bij de huiszoeking werden meer sieraden aangetroffen, waarvan de eigenaar nog niet achterhaald is. De foto's van de sieraden staan verzameld op een gezochtpagina, in de hoop dat mensen of nabestaanden de eigendommen herkennen. De pagina is hier te vinden.

Neem bij herkenning contact op met de recherche van de eenheid Rotterdam, district Zuid-West via 0900-8844, of vul het formulier op de gezocht-pagina in.