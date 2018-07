Verdachte babbeltrucs blijft 90 dagen zitten

Al zeven maanden kwamen er meldingen en aangiften van babbeltrucs in de Gelderse plaatsen. De slachtoffers bleken een specifieke doelgroep te zijn die de politie vaak ziet bij babbeltrucs: bejaarde mensen in de leeftijd van 75 tot ver in de 90.

De verdachte praatte zich op slinkse wijze naar binnen bij zijn slachtoffers of liep de hen gewoon voorbij de woning in. Eenmaal binnen deed de man meestal alsof hij een klusje uitvoerde, waarvoor hij vervolgens geld vroeg. Meestal ontving hij dat contant, maar als er geen contant geld in huis bleek, lukte het de man in een aantal gevallen om een pinpas met code te ontfutselen om het geld zelf te pinnen.