Zwaargewonde man in woning Groesbeek

Even na half elf gisteravond kreeg de politie de melding van een incident bij de woning aan het Wisselpad. In de woning vonden agenten een gewonde man die ernstig bloedde. Omdat onduidelijk is wat er zich in de woning heeft afgespeeld, is de woning door de politie verzegeld voor onderzoek.

De politie wil graag in contact komen met iedereen die het onderzoek verder kan helpen. Heeft u informatie en heeft u de politie nog niet gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

Zaaksnummer: 2018298904

^MB