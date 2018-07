Politie zoekt trio dat man afperste in Nunspeet

Het slachtoffer had gisteravond via Marktplaats met een andere man in Nunspeet afgesproken. Rond half negen kwam een man met een stevig postuur, lang donkerblond haar en een petje naar de afgesproken parkeerplaats. Vlak na hem kwam ook een auto aan met daarin een man en een vrouw aan. Zij stapten uit en gingen bij de man met het petje staan. Het drietal eiste geld van het slachtoffer. Deze voelde zich zo bedreigd dat hij tweehonderd euro heeft gepind, waarmee de daders er vandoor zijn gegaan.

De politie is op zoek naar dit drietal en zoekt getuigen die dit hebben zien gebeuren of die aanslaan op het signalement van de verdachten.

De man met stevige postuur en lange haar droeg zijn petje achterstevoren. De vrouw had blond haar en was zwanger. De andere man had ook een stevig postuur met kort, blond haar.

Heeft u de afpersing van de man zien gebeuren of weet u wie de personen zijn die we zoeken? Bel dan 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.

2018298564 ^MB