Politie zoekt getuigen van vrijheidsberoving bij station Zwolle

De politie wil graag in contact komen met de twee getuigen van dit conflict. De man had blond haar, vermoedelijk tussen de 30 en 35 jaar oud en reed in een zwarte Volkswagen Polo. Hij is vermoedelijk beveiliger.

De vrouwelijke getuige droeg mogelijk een uniform en is aangesproken door de vrouw uit de auto.

Bent of kent u de getuige die we zoeken? Of heeft u zelf iets van dit incident meegekregen en de politie nog niet gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844, of vul onderstaand tipformulier in.

2018298869 MB