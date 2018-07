Buspassagier ernstig gewond bij verkeersincident

Rond 16.20 uur reed de stadsbus over de busbaan. Ter hoogte van het Wim Kanplein stond het verkeerslicht op groen en kon de bus de kruising oversteken. Op dat moment staken er plotseling twee meisje op een fiets de busbaan over waardoor de buschauffeur een noodstop moest maken. Een 61-jarige vrouw uit Almere die in de bus stond te wachten op de volgende halte klapte daardoor met haar hoofd tegen het dashboard. De vrouw liep hoofdletsel op en is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Haar gezondheidstoestand is op dit moment als kritiek te omschrijven.

Onderzoek

Het tactisch Verkeersteam doet onderzoek naar dit ongeval en roept de twee meisjes op zich te melden. Ook is het team op zoek naar getuigen van dit verkeersongeval. Heeft u informatie over dit ongeval? Geef uw informatie dan door via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.