Getuigen van schietincident gezocht

Rond 22.15 kreeg de politie melding over een schietincident in de omgeving van de Randstad in Almere. Het slachtoffer, een 30-jarige man uit Almere, werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Agenten kwamen direct ter plaatse en gingen op zoek naar de verdachte. Het gebied werd afgezet voor sporenonderzoek, een politiehond zocht mee. Ook via Burgernet werd naar de verdachte gezocht, maar deze werd niet aangetroffen.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen en mensen die meer weten hierover, om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Onderstaand tipformulier invullen kan ook.