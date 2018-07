Documenten politie gevonden in kliko

De vinder had in de bewuste kliko gekeken en had daar de mappen gevonden. Toen hij de inhoud zag, leverde hij de mappen af bij een mediabedrijf en werd vrijdagmorgen vanuit het bedrijf de politie geïnformeerd. De mappen zijn inmiddels weer in het bezit van de politie.

De politie stelt een nader onderzoek in. Inmiddels is duidelijk dat de mappen als oud papier zijn weggegooid bij een (privé)verhuizing. De inhoud van de mappen is nader onderzocht. Het gaat voor het overgrote deel om lesmateriaal. Het gaat hierbij om niet-gevoelig materiaal. Er zijn enkele document gevonden over een reeel incident. Het betreft zeer gedateerde zaken.

De zaak is door de politie gemeld bij de Gegevensautoriteit in Den Haag. Mochten gegevens in de map verwijzen naar werkelijke personen, dan worden deze geïnformeerd.

Naar de toenmalige studente, inmiddels afgestudeerd en werkzaam bij de politie Noord-Holland, wordt een intern onderzoek ingesteld. Lopende het onderzoek blijft zij werkzaam in haar functie.