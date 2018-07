Handel in tweedehands goederen

Ook als u tweedehand spullen koopt in een winkel is het goed om zelf nog even te controleren of het goed ook van diefstal afkomstig is. Dit kunt u doen door de app ‘stopheling’ te installeren. Daarnaast adviseert de politie om al uw kostbaarheden te registreren. Neem een paar goede foto’s en noteer merk, type en serienummer/Imeinummer. Mocht er toch iets bij u gestolen worden, dan kan de politie deze gegevens in uw aangifte opnemen, zodat er bij het onderzoek gerichter gezocht en gecontroleerd kan worden.

