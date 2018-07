Inbreker aangehouden

Omstreeks 01.50 uur kreeg de politie melding van een inbraak in een bakkerswinkel. Ter plaatse bleek de ruit van een toegangsdeur ingeslagen te zijn. Een getuige, die op glasgerinkel af was gekomen, zag nog juist twee mannen wegrennen.

De politie stelde een onderzoek in de omgeving in. Een van de politiemensen hoorde geluid komen uit de bosjes aan de Muiderwaard-Rekerdijk. Toen hij ging kijken, vluchtte een man de bosjes uit. Hij kon worden aangehouden. De tweede verdachte is niet meer aangetroffen.

De politie stelt een onderzoek in.

2018127490