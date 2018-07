Man in slip, erin en eruit

Rond 21.00 uur kreeg de politie van verschillende buurtbewoners de melding dat een bijna blote man hun woningen was binnengegaan. De zichtbaar verwarde man bracht in iedere woning enkele minuten door voordat hij besloot er weer vandoor te gaan. De gealarmeerde agenten zagen de man in slip inderdaad uit een woning komen en in de richting van de voetbalkooi rennen. De achtervolging werd ingezet.

De man in slip liet zich echter niet zo gemakkelijk pakken en beklom een brandtrap om vervolgens een poort in te rennen welke uitkwam op de Koudenhorn. Hier raakte de politie de man even uit het oog, maar kwam zij hem weer snel op het spoor. De man hield zich schuil achter de molen aan de Papentorenvest. Toen de man de politie weer in de smiezen kreeg, sprong hij in een bootje. Via het bootje en het water, klom de schaars geklede man op muurtjes en sprong diverse tuinen in. Agenten sommeerden de man te stoppen met wegrennen en op een gegeven moment kwam hij over een muurtje aangelopen.

Inmiddels was ook de hondengeleider met diensthond Jimi gearriveerd omdat de man nogal onberekenbaar was. Dit was maar goed ook, want de man sprong op een gegeven moment van het muurtje en rende op een agent af. Jimi kreeg van zijn baasje het sein om hun collega’s te beschermen en beet de man in zijn knieholte. Samen met Jimi brachten agenten de man onder controle en kon hij in de boeien worden geslagen. De man werd overgebracht naar het politiebureau en vanuit het bureau werd hij overgedragen aan een zorginstantie.

2018127364