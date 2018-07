Twee vermoedelijke inbrekers aangehouden

Amsterdam - Politiemensen deel uitmakend van het doelgroepenteam hebben donderdagavond twee mannen na inbrekershandelingen aangehouden. Een van hen was in eerste instantie, in de binnenstad, onder observatie genomen en al snel verscheen een tweede man. Beiden gingen op pad en hebben bij drie verschillende woningen getracht in te breken.