Wie is bedreigd met mes in Tweede Oosterparkstraat

De verdachte is direct na het incident de Tweede Oosterparkstraat in gerend en heeft daar zeer waarschijnlijk meerdere personen met een mes bedreigd. Was u slachtoffer hiervan? Neem dan contact op 0900-8844 om een afspraak te maken om aangifte te doen.



Degenen die reeds aangifte hebben gedaan of een afspraak voor een aangifte hebben gemaakt, hoeven geen actie te ondernemen.