Drie verdachten aangehouden met uitpraatprocedure

Agenten praatten de verdachten uit de auto’s met een zogenoemde uitpraatprocedure. Dat is een procedure die gebruikt wordt bij het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten. Zij worden met getrokken wapens gecontroleerd door de politie uit het voertuig of woning gehaald. Bij zo'n aanhouding maken agenten gebruik van een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BGTV). Daarbij is de kans zeer reëel dat als een verdachte niet aan de aanwijzingen van de agenten voldoet, hij te maken kan krijgen met een agent die zijn vuurwapen gebruikt. De gevolgen kunnen dan zeer ingrijpend zijn.