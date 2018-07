Politie zoekt getuigen ramkraak Ridderkerk

Donderdagnacht rond 05:00 uur kwam de melding van inbraak binnen. Politiemensen die er snel waren, zagen dat de toegangsdeur was ontzet en het glas gebroken. De pui was geramd met een voertuig. Binnen lag een kentekenplaat op de grond. Er werd meteen een onderzoek gestart en even later werd bij de Ringdijk een auto leeg teruggevonden op het fietspad. Deze is voor onderzoek in beslag genomen.

Getuigen

De verdachte(n) zijn gevlucht en helaas niet meer in de omgeving gevonden. Er werd ook een hondenman ingezet tijdens de zoektocht. Onbekend is of zij spullen hebben meegenomen uit het benzinestation. De politie is een onderzoek gestart en kijkt de camerabeelden uit. Ook vragen we getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken, contact op te nemen. Alle informatie is welkom via 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.