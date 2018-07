Man verstopt harddrugs in mond

Omdat van de verdachte bekend is dat deze zich regelmatig bezighoudt met drugshandel, besluiten surveilleren agenten hem in zijn auto staande te houden voor een algemene controle. In de auto worden een joint, een gripzakje hennep en een pakje met lange vloei gevonden. De agenten sommeren de man om alle drugs die hij bij zich heeft af te geven. Deze zegt niets bij zich te hebben. Omdat de agenten hem niet geloven wordt hij voor verhoor en nader onderzoek meegenomen naar het politiebureau.