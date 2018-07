Veel commotie na bedreigingen met vuurwapen en mes

Een van de verdachten, een 38-jarige man uit Kloetinge, is ter plekke aangehouden. De 32-jarige bewoner (tevens melder) is op het bureau aangehouden. De verdachten blijken verwikkeld te zijn in een langslepende ruzie waarbij zij elkaar regelmatig te lijf gaan. Een flinke inname van alcohol heeft zeker bijgedragen aan deze escalatie. Omdat bij de mannen geen vuurwapen en een mes zijn aangetroffen hebben agenten twee appartementen doorzocht. Er is echter niets gevonden. De verdachten zijn voor verhoor en nader onderzoek overgebracht naar een politiecellencomplex.