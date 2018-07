Tweede verdachte woninginbraak aangehouden

De verdachte is op 26 mei jl. ’s nachts, samen met een 41-jarige man uit Bulgarije, op het dievenpad als zij door de bewoners van het pand worden overlopen. Zijn kompaan wordt kort daarna in de Scheldelaan aangehouden. De Hagenees weet te ontkomen. Nadat zijn identiteit is achterhaald is hij uitgenodigd om zich te melden op het politiebureau in Breda. Dat heeft hij gisterenmiddag gedaan en is vervolgens aangehouden.