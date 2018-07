Verdachte van wegrijden na een aanrijding aangehouden

Op vrijdag 6 juni 2018 om 3.35 uur meldde een getuige dat hij gezien dat een auto was weggereden nadat hij een verkeerspaal uit de grond had gereden op de Chaamseweg. Door de aanrijding was de kentekenplaat van de auto achter gebleven. Agenten reden direct naar het adres waar het kenteken thuis hoorde. Daar troffen ze drie mannen waarvan één aangaf dat hij had gereden. In de straat stond de auto met schade en olie lekkend. De verdachte, 50 jaar en wonende in Gilze, is naar het bureau gebracht waar hij een blaastest heeft ondergaan. Hij bleek meer dan drie keer teveel gedronken te hebben. De verdachte heeft gebruik gemaakt van het recht om zelf direct een contra-onderzoek naar zijn alcoholpromillage te vragen. Na betaling van de kosten heeft een arts bloed van de verdachte afgenomen wat onderzocht zal worden op het alcoholpromillage bij het NFI. Het rijbewijs van de verdachte is afgenomen. Op de Chaamseweg vonden agenten inderdaad het kenteken en een omgereden verkeerspaal. Een oliespoor gaf duidelijk aan welke richting de auto was opgereden. Lees meer over plichten en rechten bij onderzoek naar alcoholgebruik als bestuurder https://www.politie.nl/themas/alcohol.html