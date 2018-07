Kermisattractie in brand gestoken, getuigen gezocht

In het onderzoek is de politie verder op zoek naar camerabeelden van mensen uit de omgeving. Mogelijk zijn er dingen opgenomen die voor het onderzoek relevant kunnen zijn. Beelden en tips kunnen via het onderstaande formulier naar het onderzoeksteam worden gestuurd. Iedereen die informatie heeft kan ook bellen met 0900-8844 of anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.