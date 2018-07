Evaluatie politie-inzet ongeval Mensheggerweg

Politieagenten hebben tijdens hun surveillance rond het evenemententerrein geen situaties waargenomen die afweken van voorgaande jaren. Op basis van de situatie ter plaatse, ervaringen en handelend in de sfeer die bij een festival als Pinkpop hoort, was er voor de agenten geen reden om anders te acteren dan zij hebben gedaan tijdens dit evenement. Vorige edities van het Pinkpop-festival hebben nooit aanleiding gegeven om andere of additionele maatregelen te nemen.

Ten tijde van het ongeval was er op en rond de Mensheggerweg met name in de richting van de rotonde bij de Einsteinstraat sprake van veel bedrijvigheid. Van het nabijgelegen campingterrein waren festivalgangers op weg naar huis of naar het station. Een aantal van hen zat daarbij deels op de berm en deels op de weg, waarbij een weghelft volledig vrij bleef. De weg was inmiddels alweer enige tijd vrijgegeven voor alle verkeer. Op basis van de inzichten van nu is er voor de politie vooralsnog geen reden om maatregelen te nemen.