Vrachtwagenchauffeur krijgt meer dan 6500 euro aan boetes

Zo stond de snelheidsbegrenzer afgesteld op 95 kilometer per uur, waar 90 voor vrachtwagens de limiet is. Ook was de trekker niet voorzien van een digitale tachograaf. Van de analoge tachograafschijf die aanwezig was in de vrachtwagen was het middenveld niet volledig ingevuld. Daarnaast had de chauffeur een te korte rust gehad van acht uur en tien minuten waar negen uur het minimum is.