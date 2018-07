Getuigen gezocht van ramkraak

Rond 3.45 uur kwam bij de politie een melding binnen over de ramkraak. Een auto reed de passage binnen en ramde vervolgens diverse keren de pui van de juwelier. Het is niet gelukt binnen te komen. De bestuurder is vervolgens weggerend en vermoedelijk achterop een scooter gestapt, waar tweede dader hem opwachtte. Er is flinke schade aan het pand. Uit onderzoek is gebleken dat de gebruikte auto eerder deze week in de directe omgeving van de Helftheuvelpassage werd gestolen.