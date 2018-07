Drie minderjarigen aangehouden na bommelding

Geen bom gevonden

Dinsdagmiddag werd telefonisch contact gezocht met Abe Lenstra Stadion. Een medewerker van sc Heerenveen kreeg te horen dat de volgende dag een bom in het stadion zou ontploffen. Na het telefoontje werd direct contact gezocht met de politie. Er werd een onderzoek gestart om de beller te achterhalen. Ondertussen werden veiligheidsmaatregelen genomen. Uit voorzorg werd besloten om woensdagochtend vroeg de gebouwen van Sportstad, waar onder het Abe Lenstra Stadion, te doorzoeken om ieder risico uit te sluiten. Daarbij werden speurhonden en specialisten op het gebied van explosieven ingezet. Een groot gebied werd afgesloten en dat zorgde voor de nodige hinder. Zo konden diverse bedrijven niet open, een school bleef gesloten en diverse sporttrainingen moesten worden afgelast. Er werden uiteindelijk geen explosieven aangetroffen en aan het begin van de middag werd het gebied dan ook weer vrij gegeven.



Uit de hand gelopen grap

Ondertussen ging het onderzoek door om de beller te achterhalen. Dankzij uitgebreid telecom onderzoek lukte dat. Uiteindelijk kreeg het onderzoeksteam zicht op een groepje jongens uit het zuiden van het land. Drie van hen bleken daadwerkelijk betrokken te zijn geweest bij het telefoontje richting het Abe Lenstra Stadion. Het trio werd, dankzij goede samenwerking met de politie in het zuiden van het land, aangehouden. Na verhoor werd duidelijk dat het ging om een uit de hand gelopen grap. Tegen de drie werd proces-verbaal opgemaakt. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er nu verder met de drie jongens moet gaan gebeuren.