Man beroofd van telefoon; politie zoekt getuigen

Het slachtoffer fietste vrijdag rond 22.30 uur door de Van Lochemstraat. Hij zag dat twee mannen een oudere man lastig vielen. Meerdere mensen bemoeiden zich ermee waardoor de twee doorliepen. Toen het slachtoffer doorfietste zag hij in de Breugelmansgaarde dezelfde twee mannen iemand anders lastig vallen. Toen hij daar iets van zei werd hij door beide mannen aangevallen. Hij werd meerdere keren geslagen en geschopt. Daarbij kwam hij te vallen waarop één van de mannen zijn telefoon pakte. Toen al gealarmeerde politie ter plaatse kwam gingen de twee er vandoor. De 29-jarige verdachte kon vrijwel direct worden aangehouden. De andere man ging er vandoor. Er is nog naar hem gezocht, maar hij is niet aangetroffen.



Het slachtoffer deed aangifte en de politie is een onderzoek gestart. In dat onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Personen die iets hebben gezien van de voorvallen op de Van Lochemstraat en/of de Breugelmansgaarde of die de twee verdachten mogelijk kennen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

(2018300675)