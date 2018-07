zware mishandeling

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen van dit incident. Het signalement van de dader:

Man, tussen de 1.70 en1.85 meter lang en slank postuur. Zijn haar was aan de zijkant opgeschoren en bovenop het hoofd kort, donker haar. Hij is blank, zongebruind of licht getint. Hij droeg een wit trainingsjack en een stonewashed spijkerbroek met gaten.

Bent u getuige geweest van de woordenwisseling op straat en/of heb je de man na de mishandeling zien wegrennen? Het kan natuurlijk ook dat u de man herkent aan het signalement.

Neem dan contact op met de politie in Utrecht via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.