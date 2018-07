Diefstal motorboot; twee mannen aangehouden

Rond 23.30 uur zag een oplettende getuige twee mannen bij een boot rommelen. Het duo laadde deze vervolgens in een bestelauto en gingen er in onbekende richting vandoor. Gealarmeerde agenten gingen op zoek naar de bestelauto en werden hierdoor in Den Ilp gepasseerd. De achtervolging werd ingezet. De politie zag op een gegeven moment dat de lichten van de auto werden uitgeschakeld, werd stilgezet en twee mannen de auto verlieten. Het tweetal werd gesommeerd te blijven staan waaraan één van hen voldeed en kon worden aangehouden. De andere man werd met behulp van een politiehond in de boeien geslagen. In de bestelauto werd een motorboot aangetroffen. De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2018128201