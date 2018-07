Overleden man in Purmerend

Wat er exact gebeurd is, is nog onduidelijk. Vermoedelijk wilde het slachtoffer vanaf een balkon naar een ander balkon klimmen en raakte hierbij ten val.

Een 29-jarige vrouw werd vrijdagochtend door de politie aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het incident. Later op de dag werd de vrouw op last van de Officier van Justitie heengezonden. Een misdrijf wordt in principe uitgesloten, echter is de politie nog steeds bezig met haar onderzoek naar de toedracht van het incident en naar de precieze doodsoorzaak van de man.



2018127572