Man overleden na steekincident Leiden, politie zoekt getuigen

Bij een woning aan het Jacques Urlusplantsoen is vermoedelijk omstreeks 00.30 uur ruzie ontstaan. Hierbij werd het slachtoffer, een 28-jarige man uit Leiden, neergestoken. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij dezelfde nacht nog aan zijn verwondingen bezweek.



Direct werd er een groot onderzoek gestart en kon korte tijd later in Leiden een 25-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, als verdachte van het steekincident worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij wordt verhoord. De recherche doet onderzoek naar het dodelijk steekincident.



Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van het steekincident of die meer informatie hebben over de aanleiding ervan. Hebt u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche in Leiden via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.