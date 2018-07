Agenten pepperen man tijdens aanhouding

De agenten gingen met verschillende omstanders in gesprek om te achterhalen wat er gebeurd was. Een man bleek zijn partner te hebben mishandeld. De vrouw wilde echter geen aangifte doen. Toch besloten de agenten op zoek te gaan naar de 30-jarige Bredanaar om hem, ambtshalve, aan te kunnen houden. Ze wisten de verdachte uit eindelijk op te sporen in zijn woning. De man wilde niet meewerken aan zijn aanhouding en verzette zich. Agenten gebruikten daarom pepperspray om hem onder controle te krijgen. De man wist de woning uit te vluchten, maar kon uiteindelijk in de brandgang achter het huis worden aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij is meegenomen naar het politiebureau en ingesloten.